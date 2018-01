Futebol/Santo Antão: Rosariense vence torneio do Município da Ribeira Grande

Ribeira Grande, 15 Jan (Inforpress) – A equipa do Rosariense sagrou-se vencedor do “torneio do Município” da Ribeira Grande, disputado em três jornadas, até este domingo, 14, ao somar os mesmos quatro pontos que o Beira-Mar, mas beneficiando do seu melhor “goal average”.

Com uma vitória (6-0) sobre o Torreense e um empate (1-1) frente ao Beira-Mar, a formação de Nossa Senhora do Rosário terminou a prova com uma diferença de seis golos, a seu favor, contra um golo positivo do Beira-Mar que, por essa razão, ficou-se pelo segundo lugar.

O torneio foi disputado por todas as equipas federadas do concelho da Ribeira Grande e o resto da classificação coloca o Solpontense em terceira posição com os mesmos três pontos que o quarto classificado, Santo Crucifixo, e com o quinto colocado, Sinagoga, devido à diferença entre golos marcados e sofridos.

No fundo da tabela ficou o Torreense que, com duas derrotas, não pontuou.

HF/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...