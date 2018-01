Futebol/Santo Antão Norte: Rosariense perde e marca passo na luta pelo título

Ribeira Grande, 06 Jan (Inforpress) – A equipa do Rosariense perdeu por 0-1 frente ao Foguetões no jogo a contar para a terceira jornada do campeonato regional de futebol da primeira divisão na zona norte de Santo Antão e marcou passo na luta pelo título.

O Rosariense pode perder a liderança da tabela classificativa caso o Santo Crucifixo pontue no domingo, passando a somar um ponto a mais que o Rosariense.

Com 0-0 ao intervalo, o golo vitorioso do Foguetões viria a acontecer aos 79 minutos, por intermédio de Christopher que marcou de cabeça, aproveitando uma saída em falso do guarda-redes do Rosariense.

Na segunda partida da tarde deste sábado, o Beira-Mar e o Sinagoga empataram a uma bola com golos de Didi, aos 49 minutos, na transformação de uma grande penalidade, e aos 87 minutos o Sinagoga repôs a igualdade por intermédio de Edy.

Com os resultados da tarde de hoje, o Rosariense continua a beneficiar o seu melhor “goal average” para se manter, provisoriamente, na liderança com os mesmos seis pontos com o Santo Crucifixo (com menos um jogo) e com o Foguetões.

Na segunda metade da tabela está o Sinagoga com quatro pontos, o Beira-Mar amealhou o seu primeiro ponto e sem qualquer ponto continua o Paulense, com menos um jogo, na última posição.

A jornada fica completa este domingo, com a realização do jogo Santo Crucifixo x Paulense.

