Futebol/Santo Antão Norte: Campeões regionais em posição de despromoção no fecho da primeira volta do campeonato

Ribeira Grande, 27 Jan (Inforpress) – A equipa do Paulense, actual campeão regional de futebol de Santo Antão Norte, voltou a perder no jogo de hoje a contar para a quinta e última jornada da primeira volta do campeonato da presente temporada futebolística.

O Paulense perdeu todos os jogos disputados até ao momento e vai-se afundando, cada vez mais, na tabela classificativa do campeonato, sem averbar qualquer ponto.

Na partida deste sábado, frente ao Foguetões, a formação paulense parecia querer espantar a série de derrotas e colocou-se na posição de vencedor logo aos 06 minutos, com um golo apontado por Cláudio.

O Foguetões, que está na luta pelo título juntamente com o Rosariense e o Santo Crucifixo, também queria a vitória e Kelily repôs a igualdade no marcador aos 27minutos, na transformação de uma grande penalidade.

Quando já se pensava que seria esta a jornada em que o Paulense conseguiria o seu primeiro ponto no campeonato, surgiu Jon Bibi, de cabeça, a apontar o golo que deu a vitória ao Foguetões, aos 90+05 minutos, mesmo em cima do apito final do árbitro.

Na segunda partida da tarde de sábado, o Santo Crucifixo venceu o Beira-Mar por 3-1 com golos de Lito (29 e 86 minutos) e de Maldini (35 minutos), para o Santo Crucifixo, e para o Beira-Mar marcou Leo, aos 50 minutos.

Com estes resultados, o Santo Crucifixo lidera a tabela classificativa, à condição, com 12 pontos, seguido do Rosariense que vem em segundo lugar com 09 pontos, menos um jogo, e o Foguetões é terceiro, também com 09 pontos.

Na segunda metade da tabela, o Sinagoga é quarto classificado com 07 pontos, menos um jogo, o Beira-Mar mantém-se na quinta posição com 04 pontos e o Paulense continua “lanterna vermelha” sem qualquer ponto.

A jornada fica completa domingo, com a realização do jogo Rosariense x Sinagoga.

Na segunda divisão disputa-se o Solpontense x Torreense, a contar para a quarta jornada do campeonato desse escalão.

Neste momento o Solpontense lidera com 06 pontos, a UDJanela está em segunda posição com 03 pontos e em terceiro lugar mantém-se o Torreense que ainda não pontuou.

