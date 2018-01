Futebol/Santiago Sul:  Sporting fecha jornada com triunfo sobre o Benfica (2-0) e Académica mantém a liderança

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpress) – O Sporting da Praia venceu o Benfica, por 2-0, no jogo que fechou hoje a décima segunda jornada do regional de Santiago Sul, prova liderada pela Académica, com 33 pontos.

O médio Serge e o avançado Kingsley marcaram para a equipa leonina, que só conseguiu abrir a defesa da formação de Achadinha Pires na segunda parte.

No outro jogo, o Tchadense trinfou ante o Desportivo da Praia, por 2-1, num jogo onde o defesa militar Williams foi o destaque ao marcar por duas vezes, um na própria baliza e outro que deu empate à sua equipa.

O tento que deu a vitória à equipa de Achada Santo António foi apontado por Celso, nos instantes finais da partida.

Esta décima jornada abriu na sexta-feira, 19, com o Ribeira Grande a vencer os Travadores por 2-0, e o Celtic a bater o Boavista, por 2-1, ascendendo ao segundo lugar do campeonato, com 28 pontos.

No sábado, 20, o Bairro ganhou o Eugénio Lima, por 2-1, passando a somar 15 pontos, os mesmos que o Desportivo da Praia, e o líder, a Académica da Praia, bateu o Tira Chapéu, por 3-0.

Na classificação geral, a Académica da Praia lidera com 33 pontos, seguido de Celtic (28), Boavista (28), Sporting (27), Desportivo da Praia (15), Bairro (15), Ribeira Grande e Tchadense (13), Travadores (11), Benfica da Praia (10), Tira Chapéu (07) e Eugénio Lima (04).

Resultados dos jogos da 12ª Jornada:

Sexta-feira, 19: Travadores 0 x Ribeira Grande 2; Celtic 2 x Boavista 1.

Sábado,20: Bairro 2 x Eugénio Lima 1; Tira Chapéu 0 x Académica 3.

Domingo, 21: Tchadense 2 x Desportivo 1, Sporting da Praia 2 x Benfica 0.

Jogos da 13ª jornada:

Sexta, 26 Jan: Benfica x Bairro; Ribeira Grande x Sporting da Praia.

Sábado, 27 Jan: Eugénio Lima x Tchadense; Desportivo da Praia x Celtic.

Domingo: 28 Jan: Boavista x Varanda; Académica x Travadores

