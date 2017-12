Futebol/Santiago Sul: Celtic vence Travadores e termina o ano líder do campeonato

Cidade da Praia, 25 Dez (Inforpress) – O Celtic, equipa da Achadinha Baixo, termina o ano como líder do campeonato regional de futebol de Santigo Sul, com 22 pontos, com a vitória conseguida este fim-de-semana, por 2-0 ante os Travadores.

Os célticos consolida, assim, a liderança do campeonato de Santiago Sul, que tem a Académica da Praia, o Sporting da Praia, o Boavista e o Desportivo como potenciais candidatos ao título.

O jogo entre a Académica da Praia e o Eugénio Lima, que devia abrir, quinta-feira, 21, a oitava jornada do campeonato, foi cancelado devido à falta de segurança no Estádio da Várzea.

Pelo mesmo motivo, a partida que colocava frente a frente o Boavista e Desportivo da Praia não aconteceu.

Nos outros jogos da ronda, salienta-se a vitória do Bairro por 2-0 frente ao Ribeira Grande e do Benfica por 2-1 contra o Tchadense.

A oitava jornada abriu na quinta-feira com o Sporting a vencer o Tchadense por 3-0, e isto antes do cancelamento do jogo Académica – Eugénio Lima.

Esta jornada foi antecipada, segundo a Associação Regional de Futebol de Santiago Sul, para a adaptação da prova à época festiva e, também, pelo facto do campeonato ter que terminar antes do dia 31 de Março de 2018.

Cumprida a oitava jornada, a tabela é liderada pelo Celtic com 22 pontos, seguido do Sporting com 17, Boavista com 16 (menos um jogo) e Académica com 15 (menos dois jogos).

OM/CP

Inforpress/Fim

