Futebol/Santiago Sul: Celtic vence Ribeira Grande (2-1) e conserva o comando do campeonato

Cidade da Praia, 06 Jan (Inforpress) – A equipa do Celtic assegurou na tarde de hoje a liderança do regional de futebol de Santiago Sul ao vencer a Associação Desportiva da Ribeira Grande por 2-1, em jogo de 10ª jornada, disputada no Estádio da Várzea.

Em partida dirigida por uma equipa de arbitragem chefiada por Ivaldir Silva, a formação da “Cidade Velha” chegou a estar em vantagem, com o golo inaugural apontado por Kevin, aos 23 minutos da primeira parte, mas a equipa de Achadinha deu a cambalhota na etapa complementar com tentos de Didi Mena e Alex.

Com este triunfo, o Celtic soma 23 pontos, pelo que termina, isolado esta ronda, qualquer que for o resultado da Académica um dos mais directos perseguidores.

Ainda na tarde de hoje, o Sporting da Praia, campeão de Cabo Verde e de Santiago Sul em título, venceu, de forma tangencial, o Tira Chapéu por 1-0, como o golo solitário que garantiu os três pontos a ser apontado muito perto do intervalo, por Madjer.

A jornada 10ª começou, entretanto, a ser disputada na tarde desta sexta-feira, com o Desportivo da Praia e Eugénio Lima a empatarem 2-2, sendo que a formação “militar” chegou a ter uma vantagem de dois golos.

Enquanto isto, também nessa tarde, o Boavista da Praia, um dos mais sérios candidatos ao título, goleou o Bairro por 7-3, numa partida marcada pelo “hat-trick” do jovem Clé, sendo que Tom, Emerson, Panduru e Vica engrossaram os golos da formação axadrezada.

A ronda encerra-se este domingo, com mais duas partidas: A Académica da Praia, segundo classificado com 21 pontos na sua perseguição renhida à liderança, fecha a jornada frente ao Tchadense (sétimo com 10 pontos) em jogo que sucede o embate que coloca frente-a-frente os Travadores (oitavo posicionado com 09 pontos) e o Benfica da Praia (11º, com 06).

SR/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...