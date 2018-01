Futebol/Santiago Sul: Boavista e Desportivo da Praia realizam esta terça-feira jogo em atraso referente à oitava jornada

Cidade da Praia, 08 Jan (Inforpress) – A Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS) agendou, para esta terça-feira, 09, no Estádio da Várzea, a realização do jogo em atraso referente à oitava jornada, entre as equipas do Boavista e o Desportivo da Praia.

Quarto classificada, com 22 pontos, a equipa axadrezada defronta os militares, no quinto lugar (14 pontos), para o acerto de calendário, num período em que os árbitros cancelaram a realização de dois jogos da oitava jornada do campeonato.

O outro jogo, entre o a Académica e o Eugénio Lima, está marcado para esta quarta-feira, 10, partida esta que vai normalizar o calendário dos jogos do campeonato Regional de Santiago Sul.

No entanto, estas duas partidas podem proporcionar um novo figurino no topo da tabela classificativa, uma vez que a Académica da Praia, como 24 pontos, em caso de vitória, ultrapassa o Celtic (25 pontos) e passa a liderar, de forma isolada, o campeonato.

Por sua vez, os axadrezados, com 22 pontos, vencendo o Desportivo da Praia, vão igualar ao Celtic (25 pontos), ficando as duas equipas na segunda posição, a dois pontos da Académica da Praia.

Entretanto, o Celtic comanda ainda, com 25 pontos, seguido da Académica (24), Sporting (23), Boavista (22), Desportivo da Praia (14), Bairro (11), Tchadense e Travadores (10), Ribeira Grande, Tira Chapéu e Benfica da Praia (07) e Eugénio Lima (03).

Académica, Eugénio Lima, Boavista e Desportivo têm um jogo em atraso.

Jogos da 11ª Jornada:

Sexta-feira: Travadores x Sporting e Tira Chapéu x Ribeira Grande

Sábado: Tchadense x Boavista e Bairro x Desportivo

Domingo: Eugénio Lima x Benfica e Celtic x Académica

OM/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...