Futebol/Santiago Sul: Boavista da Praia pressiona liderança da Académica

Cidade da Praia, 05 Fev (Inforpress) – O Boavista da Praia goleou os Travadores por 6-0 e apertou o cerco à liderança da Académica ao reduzir pela diferença mínima a desvantagem, após a conclusão da 14ª jornada do regional de futebol de Santiago Sul.

A formação axadrezada, que venceu com golos de Clé (hat-trick”, Vica (bisou) e Xibaca, beneficiou ainda do empate a zero em jogo de encerramento da ronda entre a Académica e o Sporting, na tarde de domingo, também assinalada pela vitória da equipa da Ribeira Grande sobre o Benfica da Praia por 2-0.

Por sua vez, o Celtic levou de vencida o Eugénio Lima, “lanterna vermelha”, por 2-0, com golos de Di di Mena e Alex, o Bairro bateu o Tchadense por 1-0, ao passo que a formação “militar” do Desportivo da Praia goleou o Tira-Chapéu por 5-0.

Na classificação geral, a Académica continua na liderança, agora com 35 pontos, seguida do Boavista (34), Celtic (31), Sporting da Praia (28), Bairro, Desportivo da Praia e Ribeira Grande no quinto lugar com 19 pontos cada. Tchadense (16), Travadores (12), Benfica (11), Tira Chapéu (07) e Eugénio Lima (04 pontos) completam o quadro de classificação.

Jogos da 15ª Jornada:

Sexta-feira: Académica x Ribeira Grande e Eugénio Lima x Tira Chapéu.

Sábado: Desportivo x Travadores e Boavista x Sporting.

Domingo: Bairro x Celtic e Benfica x Tchadense.

SR/CP

Inforpress/Fim