Futebol/Santiago Sul: Bairro e Académica da Praia inauguram esta sexta-feira a nona jornada do campeonato

Cidade da Praia, 28 Dez (Inforpress) – O jogo entre o Bairro e a Académica da Praia vai abrir esta sexta-feira, 29, a nona jornada do campeonato regional de Santiago Sul, a áltima ronda antes do interregno para as festas do fim de ano.

No mesmo dia, o Tira Chapéu, que ocupa a penúltima posição, com quatros pontos, joga com os Travadores, formação que está na oitava posição, com nove pontos.

No sábado, 29, o Celtic, líder isolado, com 22 pontos, que mesmo em caso de derrota é campeão de 2017, joga com o Sporting da Praia, com 17 pontos, que vai continuar abaixo da equipa de Gildo Ribeiro, mesmo vencendo a partida.

No outro jogo de sábado, o Tchadense, na sexta posição, com 10 pontos, terá pela frente a formação do Ribeira Grande, que ocupa a décima posição, com quatro pontos.

Já do domingo, 30, o lanterna vermelho Eugénio Lima, com apenas três pontos, defronta o Boavista, na terceira posição, com 16 pontos.

Esta nona jornada fecha com o confronto entre o Benfica, no nono posto, com seis pontos, e o Desportivo da Praia, que está no sétimo lugar, com 10 pontos.

No entanto, a Associação Regional de Futebol de Santiago Sul (ARFSS) agendou, para 03 de Janeiro próximo, a realização do jogo em atraso referente à primeira jornada, entre as equipas da Académica e Tira Chapéu.

Quarta classificada da prova, com 15 pontos e menos dois jogos, a Académica defronta a penúltimo posicionada, a recém-promovida formação do Tira Chapéu (04 pontos) , para o acerto do calendário, já que na jornada inaugural havia o impasse quanto à equipa a substituir a formação do Varanda (desistiu da prova), na primeira divisão.

O Celtic lidera, destacado na prova, com 22 pontos, resultado de sete vitórias e um empate ao cabo de oito jornadas.

A ARFSS agenda este embate num período em que os árbitros cancelaram a realização de dois jogos, envolvendo o Boavista e o Desportivo da Praia, alegando pressões e ameaças por parte de alguns treinadores e dirigentes dos clubes.

Assim, a Académica já conta com dois jogos em atraso, ao passo que as agremiações do Boavista, Desportivo da Praia, Tira Chapéu e Eugénio Lima registam um jogo em atraso, cada.

Para esta mesma data, 03, a ARFSS marcou a realização do jogo a contar para a Taça Praia entre as formações dos Travadores e Vila Nova, a ser disputado no Estádio da Várzea.

OM/JMV

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...