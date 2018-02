Futebol/Santiago Sul: Académica joga liderança sexta-feira na estreia de Lito Aguiar

Cidade da Praia, 09 Fev (Inforpress) – A Académica da Praia joga hoje a liderança do regional de futebol de Santiago Sul diante da Ribeira Grande, em partida que marca a estreia de Lito Aguiar à frente da equipa técnica, após a demissão de Djimy.

Líder da prova, com 35 pontos, um de vantagem sobre o segundo classificado, a “Micá” vem, entretanto, de dois empates consecutivos, e terá pela frente a formação da Ribeira Grande (sexto, com 19) moralizada pela série consecutiva de quatro vitórias e com manutenção praticamente garantida no primeiro escalão.

Ainda na tarde de hoje, Eugénio Lima, “lanterna vermelha”, com quatro pontos, enfrenta Tira Chapéu, penúltimo com 07 pontos, num jogo que coloca frente-a-frente duas equipas na luta renhida contra a despromoção.

Já no sábado, às 14:00, o Desportivo da Praia (quinto, 19) recebe o também aflito Travadores (nono, com 12 pontos), para logo de seguida Boavista (segundo com 34 ponto), enfrentar os campeões de Cabo Verde em título, o Sporting da Praia (quarto posicionado, com 28 pontos).

A jornada 15ª encerra-se no domingo, com o Bairro (sétimo, com 19 pontos) a fazer a recepção ao Celtic (terceiro posto, com 32 pontos), ao passo que Benfica (antepenúltimo, 12 pontos) fecha a ronda ante o Tchadense (oitavo, com 16 pontos).

