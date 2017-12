Futebol/Santiago Norte: Flor Jovem empata fora de casa com Varandinha mas continua na liderança

Assomada, 24 Dez (Inforpress) – O Flor Jovem empatou, este sábado, fora de casa com Varandinha por 1-1 no jogo a contar para sexta jornada do campeonato regional de futebol Santiago Norte, mas continua na liderança com um ponto de diferença sobre Scorpion.

Com este empate da equipa de Calheta, a formação Scorpion de Santa Cruz tinha toda a chance de ascender ao primeiro lugar, mas desperdiçou-o por não ter ido além de um empate com São Lourenço 1-1.

A sexta jornada do principal campeonato da região também foi marcada por mais um empate entre Benfica de Santa Cruz e Estrelas dos Amadores de Calheta por duas bolas.

Entretanto, Grémio de Nhagar e Beira Mar foram as duas equipas a vencerem nesta jornada, as equipas de Desportivo e AJAC, respectivamente e somam 10 pontos cada, e mantêm na perseguição ao líder Flor Jovem.

Grémio de Nhagar venceu Desportivo fora de casa por 1-0 e Beira Mar venceu em casa os campeões em título AJAC por 2-1.

Com o fecho desta sexta jornada, Flor Jovem passa o Natal e entra Ano Novo na liderança com 12 pontos, Scorpion em segundo com 11 pontos, Beira Mar e Grémio de Nhagar dividem o terceiro lugar com 10 pontos, Estrelas dos Amadores, São Lourenço e Benfica dividem o quinto lugar com oito pontos cada.

A oitava posição é ocupada por Varandinha com sete pontos, AJAC em nona posição e desportivo é a “lanterna vermelha”.

FM/ZS

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...