Futebol/Santiago Norte: Flor Jovem empata em casa com Grémio de Nhagar mas continua na liderança

Assomada, 14 Jan (Inforpress) – O Flor Jovem empatou hoje na recepção ao Grémio de Nhagar (1-1), no jogo que fecha a oitava jornada do regional de futebol de Santiago Norte, mas continua na liderança com dois pontos de diferença sobre Beira Mar.

Com este resultado, a equipa de Calheta, que soma quatro vitórias e quatro empates e lidera desde a quarta jornada, desperdiçou a oportunidade de isolar-se após Beira Mar ter empatado em casa com São Lourenço a zero no jogo antecipado.

A oitava ronda, que teve dois jogos antecipados das três equipas de Tarrafal (Beira Mar, Estrelas dos Amadores e Varandinha), por causa das festividades do Dia do Município e santo padroeiro Santo Amaro Abade, foi, igualmente, marcada por mais um empate a zero entre Desportivo e Scorpions.

Entretanto, Varrandinha venceu Estrelas dos Amadores por 3-1 e Benfica levou de vencida os campeões em título do AJAC por 2-1.

Com o fecho desta oitava jornada, Flor Jovem continua na liderança com 16 pontos, seguido do Beira Mar (14) e Varandinha (13). O Scorpions mantém-se no quarto lugar com 12 pontos, enquanto Estrelas dos Amadores e Grémio de Nhagar e Benfica dividem o quinto lugar com 11 pontos cada.

A oitava posição é ocupada pelo São Lourenço com nove pontos, AJAC continua na nona posição com seis pontos e Desportivo, com cinco pontos, continua com a “lanterna vermelha”.

FM/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...