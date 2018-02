Futebol/Santiago Norte: Campeonatos da primeira e segunda divisão retomados no próximo fim-de-semana

Assomada, 09 Fev (Inforpress) – Os campeonatos regionais de futebol de Santiago Norte da primeira e segunda divisão vão ser retomados este sábado, depois de três semanas de paragem, informou hoje o presidente da Associação Regional de Futebol (ARFSN).

Anastácio Veiga, que falava à Inforpress após um encontro realizado em Assomada, Santa Catarina, com as autarquias locais, disse que a ARFSN já tem em mãos o montante para liquidar na totalidade a dívida com os árbitros.

Do montante da dívida, que ascende os 600 contos, informou que comparticiparam o Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC) e as seis câmaras municipais da região (Santa Catarina, Tarrafal, São Miguel, São Lourenço dos Órgãos, São Salvador do Mundo e Santa Cruz).

Conforme explicou, os jogos dos campeonatos reiniciam na 10º jornada, na 1ª divisão, e na 9ª jornada na 2ª divisão, sendo que haverá, doravante, jogos às quartas-feiras, ou seja, vai haver quatro jogos no meio da semana.

Segundo a mesma fonte, a ARFSN vai conseguir cumprir o calendário e o campeonato e concluiu a prova no dia 31 de Marco.

Por outro lado, o dirigente associativo assegurou que a participação das equipas da maior região desportiva do país no Campeonato Nacional “não está em causa”.

Participaram nesse encontro representantes do COC, dos árbitros, dos dirigentes desportivos, autarcas e a ARFSN.

A ARFSN reúne-se este domingo com os árbitros para comunicar a decisão e proceder com o pagamento.

