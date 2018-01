Futebol/Santiago Norte: Campeonatos da primeira e segunda divisões suspensos temporariamente

Assomada, 26 Jan (Inforpress) – A Associação Regional de Futebol de Santiago Norte (ARFSN) anunciou hoje a suspensão temporariamente dos campeonatos regionais da primeira e segunda divisões devido a uma greve dos árbitros.

O motivo da greve dos homens do apito deve-se a não pagamento, na totalidade, da dívida referente a época passada e esta temporada 2017/18, que ascende os 600 contos.

“Informamos que os campeonatos da primeira e da segunda divisão foram suspensos, temporariamente, devido a não entendimento entre os árbitros e a direcção na questão das dívidas em atraso”, precisa a ARFSN, em nota enviada à Inforpress.

De acordo com a mesma fonte, com isso os jogos da décima jornada do campeonato da primeira divisão a contar para a segunda ronda e nona jornada da segunda divisão, calendarizadas para este fim-de-semana não vão acontecer.

“A direcção lamenta muito por não conseguir o montante que possa liquidar o 100 por cento (%) da dívida exigida pelos árbitros e espera retomar o mais rápido possível os campeonatos, tendo em conta que 800 jovens vão ficar sem ocupar os tempos livres”, salienta.

As equipas já reagiram à suspensão, augurando a retoma, o mais breve possível, do campeonato sob pena da não participação no Campeonato Nacional da “maior região desportiva do país”, pois, segundo dizem, “seria uma pena para Santiago Norte e para os atletas e simpatizantes da região.

