Futebol/Maio: Onze Unidos vence Morrerense e relança-se na luta pelo título

Porto Inglês, 27 Jan (Inforpress) – A equipa do Onze Unidos venceu hoje o Morrerense por 2-0, em jogo a contar para a sexta jornada do campeonato regional de futebol do Maio e relança-se para o campeonato somando agora 8 pontos na prova.

Os golos da equipa de Onze Unidos foram apontados por Litos e Leça, que fechou a contagem.

No primeiro jogo da 6ª jornada a equipa de Real Marítimo venceu o Santana por 2-1. Os golos da turma de Cascabulho foram apontados por Titi e Elsa, enquanto o tento de Santana foi marcado por Djick.

Para domingo, está agendado o jogo entre as equipas de Mira-Mar e Académica do Maio e para fechar a jornada, as 16:00, vão estar frente as equipas de Barreirense e Académico 83.

A prova é liderada pela equipa do Morrerense com 13 pontos.

Referente a 2ª divisão, no domingo, as 09:00, defrontam-se as equipas do Cruzeiro e Figueirense e às 10:00, Santa Clara e Beira-Mar irão medir forças.

WN

Inforpress/Fim