Futebol/Maio: Mira-Mar vence Onze Unidos e consegue os primeiros pontos no campeonato

Porto Inglês, 14 Jan (Inforpress) – A equipa do Mira-Mar venceu hoje o Onze Unidos por 2-0 em jogo disputado no estádio municipal do Maio e consegue, assim, arrecadar os seus três primeiros pontos no campeonato regional de futebol do Maio.

Os golos da turma de Ribeira Don João foram apontados por Carlitos e Sal, que fechou a contagem nos últimos minutos da partida.

Ainda este domingo, a contar para a 4ª jornada do campeonato, as equipas da Académica e Real Marítimo empataram a uma bola.

O golo da turma da vila da Calheta foi apontado por Niro, enquanto o tento da equipa de Real Marítimo foi marcado por Elsa.

Ainda neste domingo, em jogo a contar para a segunda divisão, a equipa de Cruzeiro venceu Santa Clara por 1-0 e, no primeiro desafio desta prova, a formação de Figueirense venceu o Beira-Mar por 2-0.

Referente a primeira divisão, a liderança é partilhada entre as equipas do Académico 83 e do Morerrense, ambas com 10 pontos. No fundo da tabela encontra-se o Real Marítimo com apenas com um ponto.

WN/CP

Inforpress/Fim

