Futebol/Maio: Barreirense vence Académico 83 e entra na corrida ao título

Porto Inglês, 29 Jan (Inforpress) – O Barreirense venceu domingo o Académico 83 por 3-2, em jogo que fechou a sexta jornada do Campeonato Regional de Futebol do Maio, disputado no estádio municipal.

Com este resultado, a equipa do Barreirense entra na disputa do título regional, somando agora 12 pontos, menos um que o líder Morrerense.

Lampard, Genilson e Gelmiar marcaram pelo Barreirense enquanto os tentos da equipa do Académico 83 foram apontados por Mika.

Ainda no domingo, o Mira-Mar venceu a Académica do Maio por 3-1, com golos de Silas e Carlitos, que bisou, enquanto a Académica do Maio marcou por intermédio de Balack.

O campeonato regional do Maio é liderado pelo Morrerense com 13 pontos, seguido do Barreirense com 12. Académico 83 tem 11 pontos, Mira-Mar 6 e Académica do Maio, Santana e Real Marítimo têm quatro pontos.

