Futebol/Maio: Barreirense – Académico 83 é “jogo grande” da sexta jornada do regional

Porto Inglês, 27 Jan (Inforpress) – O jogo entre o Barreirense, terceiro classificado, e Académico 83, segundo, a realizar-se domingo, no estádio municipal do Maio, constitui o “prato forte” da jornada sexta do regional de futebol do Maio.

Na abertura da ronda, hoje, estarão frente-a-frente as equipas vizinhas de Santana e Real Marítimo, um jogo também aguardado com muita expectativa, tendo em conta a rivalidade e ambição das duas formações.

Ainda este sábado, vão subir ao relvado, as 16:00, as formações do Morrerense e do Onze Unidos, para no domingo defrontarem-se o Mira-Mar e a Académica do Maio.

A prova é liderada pelo Morrerense com 13 pontos, seguido da Académico 83 com 11, Barreirense 9, Mira-Mar 6 e Onze Unidos 5. A Académica do Maio e o Santana têm ambos 04 pontos e no fundo da tabela encontra-se o Real Marítimo com 01 ponto.

Referente ao campeonato da segunda divisão, no domingo, pelas 09:00, defrontam-se equipas do Cruzeiro e Figueirense em jogo da segunda jornada, para uma hora depois as equipas de Santa Clara e Beira-Mar medirem forças.

WN/CP

Inforpress/Fim