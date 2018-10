Futebolista micaelense Kleiton Mendonça já se encontra em Portugal para teste no FC Porto

Cidade da Praia, 22 Out (Inforpress) – O jovem futebolistas micaelense Kleiton Mendonça, considerado o melhor jogador de Cabo Verde de sub-17, já se encontra em Portugal, onde vai fazer teste com a equipa juniores do Futebol Clube do Porto.

A Inforpress apurou junto de um familiar do futebolista, que Kleiton Mendonça viajou esta madrugada para aquele país europeu, onde vai tentar singrar como jogador profissional.

A mesma fonte avançou que, para além do Futebol Clube do Porto, estão outros clubes interessados na contratação do jogador.

O jovem, de 17 anos, esteve entre os convocados do seleccionador Rui Águas para os dois jogos de eliminatórias para o CAN’2019, com Tanzânia, mas não chegou a estrear.

Este facto deixa o jogador livre para representar qualquer outra selecção, por que ainda não fez qualquer jogo oficial por Cabo Verde, embora já tenha sido convocado.

De recordar que situação semelhante aconteceu com Jovane Cabral, do Sporting de Portugal, que foi convocado, mas não chegou a participar em nenhuma partida oficial.

A única vez que Jovane Cabral vestiu as cores de Cabo Verde foi num amistoso com a congénere do Luxemburgo, em Maio deste ano.

Jovane Cabral foi suplente não utilizado num jogo de apuramento para o CAN’2017, contra a Líbia, que aconteceu no dia 03 de Setembro de 2016, no Estádio Nacional.

O extremo voltou a ser convocado pelo agora seleccionador Rui Águas para o jogo com o Lesoto, do passado mês de Setembro, mas declinou o convite, tendo em conta a sua opção de vir a representar a selecção portuguesa.

