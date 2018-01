Futebol/Ilha do Fogo: Vulcânico goleia No Pintcha e ABC de Patim averba a sua primeira vitória no regional

São Filipe, 21 Jan (Inforpress) – O Vulcânico goleou, este domingo, no estádio 5 de Julho, o No Pintcha por 3-0 e o ABC de Patim derrotou o Cutelinho por 2-1, obtendo a sua primeira vitória no campeonato regional de futebol do primeiro escalão.

O Vulcânico que entrou em campo depois de conhecer o resultado dos jogos dos “rivais” Botafogo e Académica, com disposição de resolver o jogo o mais cedo possível, logo aos três minutos Kevi fez o placard funcionar, resultado com que terminou a primeira parte.

No segundo tempo, aos quatro minutos Kevi ampliou para 2-0 o mesmo jogador, que esteve numa tarde inspiração fechou a conta ao meio do segundo tempo dando os três pontos ao Vulcânico, líder isolado do campeonato regional.

No último jogo da jornada a formação de ABC derrotou o Cutelinho por 2-1 e obtem a sua primeira vitoria no campeonato regional, passando a somar quatro pontos ao cabo de 11 jogos.

No sábado a Académica goleou o Spartak por 4-1 e o Botafogo venceu com dificuldades a formação de Valencia por 2-1 e nos Mosteiros a formação de Nova Era, sensação no regional e que de forma surpreendente ocupa a quarta posição, venceu pela margem mínima o Atlético (1-0).

Resultados da décima primeira jornada, Académica 4 – Spartak 1, Valencia 1 – Botafogo 2, Atlético 0 – Nova Era 1, Vulcânico 3 – No Pintcha 0 e ABC de Patim 2 – Cutelinho 1.

Classificação é liderada pelo Vulcânico com 31 pontos, seguido do Botafogo com 25, Académica 21, Nova Era 18, Spartak, 17, No Pintcha 10, Cutelinho 08, Atlético 07 e ABC de Patim 04 ponto.

JR/FP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...