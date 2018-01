Futebol/Fogo: Botafogo passa à fase seguinte da “Taça Fogo” com recurso a grandes penalidades

São Filipe, 06 Jan (Inforpress) – O Botafogo sentiu imensas dificuldades para conseguir o apuramento para a fase seguinte da edição 2017/18 da “Taça Fogo” em futebol frente ao Desportivo de Cova Figueira, do segundo escalão, e só o conseguiu na lotaria de grandes penalidades.

A formação do Desportivo, que em épocas anteriores já chegou a eliminar o Botafogo desta competição, conseguiu impor um empate a um golo, mas “caiu” na marcação de grandes penalidades.

O Botafogo, vice-líder do campeonato regional e favorito para esta partida, marcou no início do primeiro tempo, mas a formação da cidade de Cova Figueira reagiu e, na segunda metade, chegou ao golo de igualdade que perdurou até o final do tempo regulamentar.

Na marcação das grandes penalidades o Botafogo transformou três contra um do Desportivo e, desta forma, avança para a fase seguinte.

A anteceder esta partida e, no estádio 5 de Julho, a formação do Spartak goleou Luzabril, do segundo escalão, por quatro bolas a uma, avançado assim para a fase seguinte.

Nos Mosteiros, no encontro disputado entre Cutelinho, do primeiro escalão, e Grito Povo, do segundo, a partida terminou empatada a dois golos e o vencedor foi encontrado na transformação das lotarias das grandes penalidades, em que a sorte sorriu ao Cutelinho, que transformou três contra dois do Grito Povo.

No outro jogo realizado no estádio Francisco José Rodrigues, o No Pintcha, do escalão principal, goleou o Atlântico, do escalão inferior, e avança para a fase seguinte da edição Taça Fogo.

Resultados dos jogos já realizados: Vulcânico 2 – Nova Era 1, Académica 2 – Atlético 0, Spartak 4 – Luzabril 1, Cutelinho 2 – Grito Povo 2 (4-3 nas grandes penalidades), Botafogo 1 – Desportivo 1 (3-1 nas grandes penalidades) e No Pintcha 4 – Atlântico 1.

A segunda eliminatória fica concluída, domingo, com a realização de mais dois jogos no estádio 5 de Julho, entre o ABC de Patim, “lanterna vermelha”, do primeiro escalão, com apenas um ponto em nove jogos, e União de São Lourenço, do segundo escalão, e a Valencia, do primeiro, contra Parque Real do município de Santa Catarina do Fogo, que milita no escalão inferior.

Vulcânico, Académica, Botafogo e Spartak do município de São Filipe, e Cutelinho e No Pintcha dos Mosteiros, são as equipas já apuradas para a fase seguinte da Taça Fogo. As outras duas equipas que transitam para a fase seguinte serão conhecidas no domingo.

JR/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...