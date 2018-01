Futebol/Brava: Sporting da Brava goleia a Académica por 7-0 e passa a liderar o campeonato

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpres) – A equipa do Sporting da Brava alcançou a liderança isolada do campeonato regional ao impor uma goleada, por 7-0, à Académica, no jogo da quinta jornada, realizado hoje no Estádio Aquiles Oliveira.

O atacante Kelton foi o destaque da partida ao fazer um “hat-trick”, sendo os outros golos apontados por Patrick, Tá e Luisinho, por duas vezes

Os leões da “ilha das flores” (Brava) passam a somar 12 pontos, mais dois que o Morabeza e a Juventude.

No outro jogo deste domingo, o Benfica perdeu a chance de se aproximar aos primeiros classificados, ao consentir uma derrota, por 2-1, ante ao Nô Pintcha.

Na classificação geral, o Sporting da Brava lidera com 12 pontos, seguido do Morabeza e Juventude (10), Benfica (06), Nô Pintcha (06), e no fundo da tabela estão Académica e Corôa, sem qualquer ponto.

Resultados dos jogos da quinta jornada:

Sábado, 20 Jan: Juventude 4 x Coroa 2.

Domingo, 21 Jan: Sporting 7 x Académica 0, Benfica 1 x Nô Pintcha 2

Morabeza ficou de fora.

Jogos da sexta-jornada:

Sábado, 27 Jan: Corôa x Académica.

Domingo, 28 Jan: Juventude x Benfica, Sporting x Académica.

Nô Pintcha fica de fora.

OM/FP

Inforpress/Fim

