Futebol/Boa Vista: Sal-Rei lidera campeonato ao fim de quatro jornadas disputadas

Cidade da Praia, 09 Jan (Inforpress) – A equipa do Sport Club Sal-Rei lidera o campeonato regional da Boa Vista com nove pontos, quando já estão disputadas quatro jornadas da competição, que arrancou no dia 07 de Dezembro do ano passado.

Nessas quatro jornadas, a equipa campeã em título conseguiu três vitórias e uma derrota, tendo na última ronda vencido o África Show por 2-1.

Nos outros jogos da ronda, disputadas este fim-de-semana, os Onze Estrelas venceram o Sanjoanense por 1-0, o Sporting perdeu 2-1 com a Académica Operária e a Juventude triunfou ante ao Desportivo por 3-2.

Na classificação geral, o Sal-Rei lidera com nove pontos, seguido da Académica e Juventude com oito e sete pontos, respectivamente.

No fundo da tabela estão as equipas do Desportivo, que ainda não ainda pontuou, e o África Show, com três pontos, fruto de uma vitória.

Resultados dos jogos da quarta jornada:

Sábado, 06 de Janeiro: Sanjoanense 0 – Onze Estrelas 1; Sporting 1 – Académica 2.

Domingo, 07 de Janeiro: Sal-Rei 2 – Africa Show 1; Juventude 3 – Desportivo 2.

Jogos da quinta-jornada:

Sábado, 13: Sanjoanense – Sporting; Sal-Rei – Académica Operária.

Domingo, 14: África Show – Desportivo; Juventude – Onze Estrelas.

OM/CP

Inforpress/Fim

Gostar disto: Gosto Carregando...