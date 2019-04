Futebol: Volcan Júnior e Pawas Academy são as primeiras equipas semifinalista da África Youth Cup

Cidade da Praia, 24 Abr (Inforpress) – As equipas do Volcan Júnior (Costa do Marfim) e Pawas Academy (Nigéria) são as primeiras equipas semifinalistas do África Youth Cup, de futebol de sub-16, ao vencerem os seus respectivos jogos da terceira jornada da competição.

Os marfinenses bateram o Misto de Santiago, por 3-1, enquanto que os nigerianos triunfaram ante ao Benfica de Portugal, por 1-0, em partidas realizadas esta terça-feira no Estádio de Tira-Chapéu, na Cidade da Praia.

Para o grupo B, cujos jogos aconteceram no Estádio de Pensamento, o Daraja (Costa do Marfim) venceu o Bayelsa Starlets (Nigéria), por 2-1, e na outra partida, o Desportivo FC, da Costa do Marfim e Misto de Barlavento não foi além de um empate a zero.

As outras equipas semifinalistas vão ser encontradas hoje esta quarta-feira, no Estádio de Tira Chapéus, depois do jogo entre Bayel SA Starlets (Nigéria) x Deportivo FC (Costa do Marfim), partida em atraso da primeira jornada do Grupo B.

As meias-finais estão agendadas para esta quinta-feira, no Estádio de Tira Chapéu, e a final na sexta-feira, no Estádio Nacional.

O Torneio internacional “Africa Youth Cup Praia” está a ser disputado no Estádio Municipal de São Domingos, nos campos de Tira-Chapéu, Pensamento, Achada Grande Frente e São Filipe, de forma a fazer com que este evento sirva para o desenvolvimento do futebol e intercâmbio cultural entre as comunidades e os atletas.

A organização conta com o envolvimento de várias instituições parceiras como as autarquias da Praia e de São Domingos, o Comité Olímpico Cabo-verdiano, a Federação Cabo-verdiana de Futebol e o Ministério do Desporto.

Resultados dos jogos da terceira jornada:

Grupo A – Campo de Tira Chapéu

Pawas Academy (Nigéria) 3 x Cabo Verde – Sotavento 1.

S. L. Benfica (Portugal) 0 x Volcan Júnior (Costa do Marfim) 1

Grupo B – Campo de Pensamento

Deportivo FC (Costa do Marfim) 0 x Cabo Verde 0 – Barlavento

Bayelsa Starlets 1 (Costa do Marfim) x Dajara 2 (Costa do Marfim).

