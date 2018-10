Futebol/São Vicente: Batuque derrota Mindelense (3-1) e conquista a Supertaça

Mindelo, 20 Out (Inforpress) – O Batuque Futebol Clube conquistou hoje a quarta Supertaça do seu historial, ao derrotar o Mindelense por 3-1, no desempate por pontapés a partir da marca da grande penalidade, após empate a um golo no tempo regulamentar.

Ao intervalo, o Batuque vencia por 1-0, golo apontado por Bruce, aos 42 minutos, tendo o Mindelense empatado logo a abrir a segunda parte, por intermédio de Fredson.

O vencedor foi encontrado no desempate por pontapés da marca da grande penalidade, com o Batuque a converter três penalidades contra um do Batuque.

Por outro lado, o calendário da AFSV tem programado já para o próximo fim-de-semana o arranque do torneio de abertura, prova que anualmente antecede o campeonato regional, envolvendo as oito equipas da 1ª divisão.

Será disputada, por seu lado, em sete jornadas, de 27 de Outubro a 09 de Dezembro, e a primeira jornada, de acordo com o sorteio, engloba os jogos Salamansa – Farense, Derby – Batuque, Corinthians – Mindelense e Castilho – Académica.

O campeonato regional, por seu lado, a prova regional maior do calendário da AFSV, inicia-se no fim-de-semana, 15 e 16 de Dezembro, com os jogos Corinthians – Batuque, Mindelense – Derby, Castilho – Salamansa e Farense – Académica.

Por outro lado, a AFSV já tem pronto o calendário dos jogos da 1ª eliminatória da Taça São Vicente 2018-2019, prova que congrega todos os clubes da 1ª e da 2ª divisão.

O sorteio da 1ª eliminatória, a disputar-se nos dias 20, 21 e 22 de Janeiro de 2019, ditou os seguintes jogos:

São Pedro (2ª divisão) – Ponta d’Pom (2ª divisão), Académica – Mindelense, Ribeira Bote (2ª divisão) – Calhau (2ª divisão), Falcões (2ª divisão) – Castilho, Farense – Amarante (2ª divisão) e Salamansa – Corinthians e Batuque – Derby.

A 2ª eliminatória joga-se a 16 de Fevereiro de 2019, as meias-finais no dia 20 de Março, e a final a 06 de Abril.

AA/JMV

Inforpress/Fim