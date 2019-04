Futebol/Santo Antão Norte: Santo Crucifixo e Académico 83 empatam a zero na terceira jornada do campeonato de Cabo Verde (c/áudio)

Ponta do Sol, 21 Abr (Inforpress) – As equipas do Santo Crucifixo e do Académico 83, do Maio, empataram (0-0) em jogo da terceira jornada do campeonato nacional de futebol, disputado no estádio João Serra, na Ponta do Sol.

As duas equipas desperdiçaram muitas oportunidades de marcar e o empate ajusta-se ao jogo praticado durante os 90 minutos.

Na primeira parte a formação visitante esteve melhor e podia ter ido para intervalo com um resultado “mais simpático”, mas os seus dianteiros foram perdulários e não conseguiram desfeitear o guarda-redes Ary.

Contudo, mesmo não jogando no seu melhor, o Santo Crucifixo também criou perigo na primeira parte, mas também os seus dianteiros não acertaram com o lugar certo e a baliza de Pitchimi permaneceu inviolada.

Na segunda parte, o treinador Jorge Fonseca mexeu na equipa e o Santo Crucifixo melhorou a sua prestação em campo mas manteve as falhas no sector atacante e não surgiram os golos.

O empate é desfavorável tanto para o Santo Crucifixo como para o Académico 83, em caso de vitória de qualquer das equipas do grupo no jogo de domingo.

É que, com o resultado de hoje, o Santo Crucifixo e o Académico 83 dividem a liderança do grupo com cinco pontos cada, com mais um jogo, mas as equipas da Ultramarina e do Sporting da Brava entram em campo com quatro pontos cada e qualquer delas pode saltar para a liderança, com sete pontos, em caso de vitória no jogo de domingo.





