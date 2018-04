Futebol/Santo Antão Norte: Direcção do Sinagoga reúne-se para analisar descida de divisão decidida na secretaria

Ribeira Grande, 12 Abr (Inforpress) – A direcção do Sinagoga Futebol Clube reúne-se hoje à noite, na sua sede social na localidade de Sinagoga (ilha de Santo Antão), para analisar a decisão que ditou a descida de divisão da sua equipa de futebol.

Uma “decisão de secretaria” comunicada em nota de imprensa esta segunda-feira, 09, pela direcção da Associação de Futebol da Região Norte de Santo Antão (AFRN-SA), na sequência de um protesto apresentado pelo Paulense, ditou a despromoção do Sinagoga.

É que ao amealhar três pontos por decisão do Conselho de Disciplina (CD), o Paulense, que tinha terminado o campeonato em último lugar, com seis pontos, igualou os nove pontos do Sinagoga e do Beira-Mar e, a análise dos resultados dos jogos disputados pelas três equipas, entre si, durante o campeonato, desfavoreceu o Sinagoga agora despromovido à segunda divisão.

Na oitava jornada do campeonato regional de Santo Antão Norte a equipa do Santo Crucifixo fez alinhar o jogador Niná, que devia cumprir um jogo de castigo por excesso de cartões amarelos, e o Paulense protestou o jogo e ganhou na secretaria.

O presidente do Sinagoga, Rui Fernandes, disse à Inforpress que a direcção do clube ainda não tem uma posição oficial acerca do assunto, pelo que, “só depois da reunião de hoje à noite a direcção do clube fará um pronunciamento acerca do assunto”.

Numa nota de imprensa divulgada terça-feira, 10, a direcção da Associação de Futebol da Região Norte de Santo Antão (AFRN-SA) citou a lei aplicada e os passos seguidos para chegar à conclusão de que o despromovido seria o Sinagoga.

A decisão do CD provocou mudança também na tabela dos melhores marcadores, atribuindo o primeiro lugar a Nuno Costa, do Rosariense, com seis golos.

