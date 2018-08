Futebol: PAOK  consegue empate (1-1) frente ao  Benfica com Fernando Varela  em bom plano

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – A equipa do PAOK (Grécia), do Internacional cabo-verdiano Fernando Varela, empatou hoje a um golo com o Benfica, em jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupo das Liga dos Campeões.

Em partida realizada no Estadio da Luz, em Portugal, Fernando Varela jogou os 90 minutos e foi um dos melhores da equipa grega, tendo enviado uma bola á trave da baliza do Benfica.

O Benfica marcou no final da primeira parte por intermédio de Pizzi, na conversão de uma grande penalidade, e os helénicos empataram no final do segundo tempo, por Warda.

Com este resultado fica tudo em aberto para o jogo de segunda mão, a disputar-se no próximo dia 29 de Agosto, na Grécia.

No entanto, os gregos ficam com uma pequena vantagem por term marcado um golo fora, o que em caso de empate sem golos lhes permitem a passagem para a fase de grupos.

Caso o PAOK conseguir o apuramento, o internacional cabo-verdiano Fernando Varela vai fazer a sua estreia numa fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa.

Para chegar a esta fase, o PAOK eliminou o Basileia e Spartak Moscovo, este do também internacional cabo-verdiano Zé Luís.

Fernadano Varela, 30 anos, vai para a sua terceira temporada na Grécia, depois de cinco épocas na Roménia, onde representou o FC Vaslui e o Dínamo de Bucareste.

Estoril Praia, Trofense e Feirense são algumas equipas que Fernando Varela representou no campeonato português.

