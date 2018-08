Futebol: Internacional cabo-verdiano Jovane Cabral estreia-se em Alvalade com assistência para o golo da vitória do Sporting

Cidade da Praia, 19 Ago (Inforpress) – O internacional cabo-verdiana Jovane Cabral fez sábado a sua estreia no Estádio de Alvalade, nos jogos do campeonato português, com uma assistência para o golo que deu a vitória ao Sporting, por 2-1, sobre o Vitória de Setúbal.

O jogador entrou na segunda parte, quando o jogo estava empatado a uma bola, para assistir o luso-cabo-verdiano Nani, que, de cabeça, deu o triunfo à equipa leonina, no jogo a contar para a segunda jornada.

“O jovem cabo-verdiano trouxe velocidade, irreverência e um cruzamento perfeito para a cabeça de Nani, que bisou e colocou os leões em vantagem. Curiosamente, 11 anos a separarem dois jogadores com inícios de carreira parecidos, ambos pelas mãos do treinador José Peseiro”, escreve a edição de hoje do jornal eletrónico zerozero.pt .

Na ronda anterior, na vitória, por 3-1, sobre o Moreirense, Jovane entrou para conseguir uma grande penalidade que permitiu ao avançado Bas Dost desempatar a partida que estava com uma igualdade a uma bola.

O jogador, de 20 anos, no ano passado actuou pelo Sporting B, onde fez 14 jogos e na equipa principal jogou uma partida a contar para a Taça de Portugal.

O jovem que é natural de Santa Catarina, em Cabo Verde, jogou no Desportivo de Nhagar e foi contratado pelo Sporting de Portugal depois de ser o melhor marcador nos Jogos de CPLP em 2014, realizados em Angola.

Jovane Cabral foi convocado pela primeira vez, na altura com 18 anos, para a selecção de Cabo Verde pelo treinador Felisberto Cardoso para um jogo com a Líbia, a contar para as eliminatórias do CAN 2017.

