Futebol: Internacional cabo-verdiano Djaniny Semedo lidera a lista dos marcadores do campeonato mexicano

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – O internacional cabo-verdiano, Djaniny Semedo lidera a lista dos melhores marcadores do campeonato mexicano (Liga Clausura), contando com seis golos, quando estão disputadas quatro jornadas da competição.

O último feito do cabo-verdiano aconteceu esta segunda-feira, 29, no empate a uma bola do Santos Laguna, equipa que representa, e o Vera Cruz, em partida a contar para quarta jornada do campeonato mexicano.

A imprensa desportiva portuguesa escreve que o ex-jogador do Benfica, que cumpre a quarta temporada pelo Santos Laguna, tem sido uma “peça fundamental” para a equipa mexicana nos últimos tempos.

Jorge Djaniny Tavares Semedo, nascido no município de Santa Cruz (ilha de Santiago) a 21 de Março de 1991, iniciou a sua carreira no Scorpions Vermelho de Santa Cruz em 2009, ano em que se mudou para Portugal, onde jogou durante duas épocas no Grupo Desportivo Velense antes de ser transferido para a União de Leiria e Benfica B.

Antes de rumar-se ao México, Djaniny Semedo foi emprestado pelo Benfica ao Nacional da Madeira e ao Olhanense.

