Futebol/Fogo: União vence Grito Povo e fica a um ponto de regressar ao primeiro escalão

São Filipe, 20 Abr (Inforpress) – A equipa de União de São Lourenço, venceu sábado o Grito Povo dos Mosteiros, por 3-1, no jogo da quarta jornada da segunda fase do campeonato regional de segundo escalão, e fica um ponto de regressar ao escalão principal.

A formação de São Lourenço sofreu primeiro, mas deu a volta ao marcador e acabou por vencer sem grandes dificuldades a formação dos Mosteiros, que com esta derrota vê assim o “sonho” de regressar ao primeiro escalão adiado mais uma vez, já que não tem quaisquer possibilidades, mesmo vencendo as duas partidas que lhe restam.

Assim além de consolidar a liderança nesta segunda fase da prova, a União de São Lourenço precisa apenas de mais um ponto nas duas partidas que ainda vai disputar para voltar ao primeiro escalão.

Já na outra partida a formação do Cutelinho dos Mosteiros sofreu a sua segunda derrota consecutiva, desta feita frente ao ABC de Patim, por uma bola a zero, ficando obrigada a vencer os dois próximos compromissos se quer voltar ao escalão principal na próxima temporada.

Com esta vitória a equipa de Patim fica a um ponto do Cutelinho que ocupa a segunda posição, entrando assim na corrida para a subida ao primeiro escalão na próxima época futebolística,

Resultado dos jogos da quarta jornada da segunda fase do campeonato regional do segundo escalão: União de São Lourenço 3 – Grito Povo 1 e ABC de Patim 1 – Cutelinho 0.

A classificação é liderada por União de São Lourenço com 10 pontos, seguindo-se o Cutelinho com seis pontos, ABC de Patim com cinco pontos e Grito Povo com apenas um ponto na tabela classificativa.

Para a próxima jornada, a quinta, estão calendarizados os seguintes jogos: no campo São Lourenço, União de São Lourenço – ABC de Patim e, no estádio Francisco José Rodrigues, Mosteiros Grito Povo – Cutelinho.

JR/ZS

Inforpress/Fim