Futebol: Federação homenageia selecção de Cabo Verde que participou no CAN’2013 na sexta-feira

Cidade da Praia, 07 Fev (Inforpress) – A Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) vai homenagear na sexta-feira, a selecção de Cabo Verde que esteve pela primeira fez numa fase final do Campeonato Africano, CAN’2013, na África do Sul.

A informação foi confirmada hoje à Inforpress pelo presidente da FCF, Mário Semedo, adiantando que os jogadores vão ser representados pelo internacional cabo-verdiano Nando, que capitaneou os “Tubarões Azuis” naquela competição.

“A maioria dos jogadores está no estrangeiro a representar as suas respectivas equipas, por isso, o Nando vai representa-los nesta cerimónia”, precisou Mário Semedo.

Pretende-se com esta “homenagem simbólica”, segundo Mário Semedo, atribuir um diploma de reconhecimento e confecção de alguns produtos de “marchandise” alusivas a esse facto, de forma a reconhecer e agradecer a todos que dignificaram a prestação de Cabo Verde nessa prova.

O dirigente federativo avançou ainda que no próximo mês de Abril a Federação vai homenagear a primeira selecção de 1978, como a primeira de Cabo Verde, e no mês de Maio, a que venceu a Taça Amílcar Cabral de 2000.

Na sua primeira participação de sempre numa fase final do CAN, a 29ª edição, Cabo Verde dividiu o grupo A com os anfitriões dos sul-africanos, Marrocos e Angola, tendo se qualificado para quartos-de-finais, cujo acesso à meia final foi perdido para o Gana, num penálti que ditou a passagem dos ganeses.

OM/CP

Inforpress/Fim