Futebol: Estádios de Tira Chapéu e de São Domingos recebem hoje o África Youth Cup para definição dos semi-finaisltas

Cidade da Praia, 23 Abr (Inforpress) – Os estádios da Tira Chapéu e Pensamento acolhem esta tarde os jogos da terceira jornada do África Youth Cup Praia’2019, para a definição das equipas semi-finalistas.

No Estádio de Tira Chapéus jogam Misto do Sotavento – Volcan Júnior (Costa do Marfim), referente ao grupo A, antes da partida entre o Benfica (Portugal) e o Pawas Academie, (Nigéria).

Para o Grupo B, com jogos previstos para o Estádio de Pensamento, as 15:00 o Desportivo F C (Costa do Marfim) recebe o Misto do Barlavento e, no segundo jogo, o Bayelsa Starlets (Nigéria) defronta Daraja (Costa do Marfim).

Resultados dos jogos da segunda jornada:

Grupo A – Estádio da Várzea

Volcan Júnior (Costa do Marfim) 0 – Cabo Verde – Misto do Sotavento 0

S. L Benfica (Portugal) 1 – Pawas Academy (Nigéria) 1

Grupo B – São Domingos

Daraja (Costa do Marfim) 0 – Misto do Barlavento 1

Bayel SA Starlets (Nigéria) – Deportivo FC (Costa do Marfim)

