Futebol/CAN’2019: Garry Rodrigues lesiona-se e pode ser baixa para o jogo com Lesoto

Cidade da Praia, 21 Ago (Inforpress) – O internacional cabo-verdiano Garry Rodrigues, do Galatasatay, da Turquia, pode ser baixa para o jogo com o Lesoto, no dia 09 de Setembro, em Maseru, a contar para as eliminatórias do Campeonato Africano de Futebol (CAN) de 2019.

O extremo cabo-verdiano lesionou-se na coxa, no início da semana passada, tendo mesmo falhado o jogo do ultimo fim de semana.

Segundo a imprensa turca, a lesão fará com que o jogador pare cerca de três semanas, o que pode colocar em causa a sua participação no encontro com o Lesoto.

Uma equipa de arbitragem da Argélia vai dirigir o Lesoto – Cabo Verde, a disputar-se a 09 de Setembro, em Maseru, Lesoto.

Cabo Verde vem de uma derrota caseira consentida frente ao Uganda por 1-0, ainda na era do ex-seleccionador Lúcio Antunes.

