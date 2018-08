Futebol/ CAN`2019: Equipa técnica da selecção sub-17 divulga lista dos convocados para fase de qualificação a disputar-se no Senegal

Cidade da Praia, 20 Ago (Inforpress) – A equipa técnica da selecção nacional de futebol sub-17 divulgou hoje a lista dos 20 convocados para fase de qualificação do Campeonato Africano das Nações (CAN`2019), que se realiza no Senega.

Segundo uma nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF) o torneio de qualificação realiza-se 09 a 18 de Setembro, no Senegal, e Cabo Verde integra o Grupo C, juntamente com as congéneres da Guine Conacry e Mauritânia.

As selecções do Senegal, Guiné-Bissau e Serra Leoa formam o grupo A, enquanto na poule B vão estar Mali, Gâmbia e Libéria.

A fase deste do Campeonato Africano das Nações em sub17 vai realizar-se na Tanzânia.

Cabo Verde vai estrear-se na competição a 11 de Setembro frente a Mauritânia e no dia 13 tem como adversário a Guine Conacri.

A base dos convocados, segundo a mesma fonte, está centralizada nos atletas que estiveram no XI jogos desportivos da CPLP, que teve lugar em São Tome e Príncipe, no passado mês de Julho, onde Cabo Verde conseguiu o segundo lugar.

A ilha de São Vicente é a região desportiva que ofereceu mais jogadores (10), seguido de Santiago Sul (4) e São Nicolau (3), Sal (1), Fogo (1) e Boa Vista (1).

A concentração dos jogadores inicia no dia 24 de Agosto no Estádio Nacional e vai até ao dia 31 de Agosto, altura em que a comitiva ruma ao Senegal para mais uma semana de estágio antes do início da prova.

Jorge Humberto Lopes Conceição, conhecido por ‘Djodje’, e o treinador adjunto Emílio Moreira Rocha, “’Dino’ formam a equipa técnica da selecção nacional de futebol sub-17

Lista dos convocados:

São Vicente: Fock ( Batuque), Wety (Juventude), Maky ( Cantareira ), Patch (Real Sociedade), Rivaldo (Batuque), Cavôl (Batuque), Palass (Zona Libertada), Kéu ( Cantareira), Badiu (Cantareira), Edú (Batuque).

Santiago Sul: Kévin (Atleta de Cristo), Hélio (Maracanã), Délcio (EPIF), Wilson (Atletas de Cristo)

Santiago Norte: Karan (Escola de Tarrafal), Rony (Calheta), Amoury (Escola Tarrafal)

Sal: Idú (EFIH)

Boa Vista: Bruno (Sporting)

Fogo: Erickson (Académica)

OM/FP

Inforpress/Fim