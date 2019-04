Futebol/Campeonato Nacional: Celtic  consente mais um empate em casa e continua sem vencer na competição

Cidade da Praia, 20 Abr (Inforpress) – A equipa do Celtic consentiu hoje, no Estádio da Várzea, mais um empate a zero e continua sem vencer no campeonato nacional de futebol, no ano da sua estreia na competição.

Desta feita, o nulo foi contra a formação do Onze Estrelas da Boa Vista, em partida a contar para a terceira jornada do Grupo C.

Os campeões de Santiago Sul dominaram toda a partida, mas ainda não foi desta vez que conseguiram marcar o primeiro golo na competição e por outro lado, continuam sem sofrer qualquer golo.

No final da partida, o treinador do Celtic, Humberto Bettencourt, disse que a equipa continua “muito ansiosa” na hora da finalização.

Adiantou que está tudo em aberto para as meias-finais, levando em conta o empate, a duas bolas, entre o Oásis e Varandinha, no outro jogo do grupo, realizado no Estádio Marcelo Leitão, na ilha dos Sal.

Por sua vez, Lito Lopes, o timoneiro do Onze Estrelas, disse que a equipa mereceu este empate e que está a trabalhar jogo a jogo para fazer história.

Na classificação, concluída a primeira volta da fase de grupos, o Oásis lidera com cinco pontos, seguido dos Onze Estrela (04), Celtic (03) e Varandinha (02).

Na próxima jornada, a quarta, o Celtic vai à ilha da Boa Vista defrontar os Onze Estrelas, e na outra parida do grupo o Varandinha recebe, na Estádio Municipal do Tarrafal o Oásis.

Resultados parciais da terceira jornada:

Grupo B:

Santo Crucifico 0 x Académico 83 0.

Grupo C:

Celtic 0 X Onze Estrelas 0.

Oásis Atlântico 2 X Varandinha 2.

Golo Rody (5′) e Guesa (63′) – Zuky (15′) e (49′).

Jogos de domingo, 21 de Abril:

Grupo A

Académica da Praia x Académica Porto Novo

Académica do Fogo x Mindelense.

Grupo B

Sporting da Brava x Ultramarina.

