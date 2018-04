Futebol/Campeonato Nacional: Académica do Porto Novo vence congénere da Praia e lidera o grupo A

Porto Novo, 14 Abr (Inforpress) – A Académica do Porto Novo venceu hoje, no Estádio Municipal do Porto Novo, a sua congénere da Cidade da Praia, por 2-0, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo A, do campeonato nacional de futebol.

Os dois golos com que os representantes da Região Sul de Santo Antão derrotaram a Académica da Praia foram marcados na segunda parte do desafio e ambos pelo avançado Xolote, o melhor marcador da prova, com três tentos já apontados.

Na primeira metade, em que o jogo esteve equilibrado, não houve qualquer oportunidade flagrante de golo, sendo de destacar dois remates fortíssimos da equipa praiense em direcção à baliza do adversário, já nos derradeiros minutos, por Kily e Edson.

Na segunda parte, a partida manteve-se equilibrada até ao primeiro tento dos campeões de Santo Antão – Sul, apontado, aos 57 minutos, de grande penalidade, por Xolote, a castigar uma bola no braço do defesa Osvaldo, da Academia da Praia.

A partir do primeiro tento, a Académica do Porto Novo ganhou algum ascendente e já nos descontos da partida Xolote bisou, confirmando a vitória da equipa santantonense, por 2-0, num jogo bem dirigido pela equipa da arbitragem, que veio de São Nicolau, liderado por Jaime Figueiredo.

No outro jogo do grupo A, o Mindelense recebeu e venceu o Sal Rei, por 1-0.

A Académica do Porto Novo, que vinha de um empate (1-1) na primeira jornada em Boa Vista, frente ao Sal Rei, é líder do grupo, com quatro pontos, os mesmos do Mindelense.

A Académica da Praia, que na jornada inaugural empatou, em “casa”, sem golos, com o Mindelense, e o Sal Rei têm ambos um ponto.

Na terceira jornada, a Académica do Porto Novo recebe, no seu reduto, o Mindelense e o Sal Rei viaja até à Cidade da Praia para defrontar a Académica.

