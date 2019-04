Futebol/Campeonato CV: Sporting da Brava empata em casa frente ao Ultramarina (São Nicolau)

Nova Sintra, 21 Abr (Inforpress) – O Sporting da Brava empatou hoje (2-2) com a Ultramarina, de São Nicolau, em jogo da terceira jornada do Grupo B, do campeonato de Cabo Verde, em futebol, disputado no Estádio Municipal Aquiles de Oliveira.

Os golos da equipa da casa foram marcados por Sérgio (18’) e Fufuco (92´), enquanto os da Ultramarina foram apontados por Patrick (g.p. 22’), e Djassa (85´).

Reagindo ao resultado do jogo, o treinador da Ultramarina, Alcides Ramos, fez uma leitura global positiva deste jogo.

Contudo, criticou a equipa de arbitragem, principalmente o 4º árbitro, culpando-o pelo golo do empate, porque, segundo o treinador, pediu substituição duas vezes com bola parada e este não fez a substituição, saindo assim o lance que resultou no golo do empate.

Por seu turno, o treinador do Sporting, Ney Lôko, queria fazer um resultado diferente, por a sua equipa ter jogado em casa, mas, conforme referiu, quando não se consegue ganhar um empate “não é um mau” perante os resultados dos outros jogos.

Ante o resultado, ambas as equipas estão determinadas a vencer na próxima partida, que será realizado no domingo, 28, em São Nicolau.

