Futebol/Campeonato CV: Prova prossegue este final de semana com jogos da segunda jornada

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A segunda jornada do Campeonato de Cabo Verde de futebol, edição 2017/18, joga-se este final de semana com a equipa de Foguetões, única vencedora da ronda inaugural, a estrear-se em casa na recepção ao Scorpions de Santa Cruz.

Campeã de Santo Antão Norte, a formação de Foguetões vai desta feita jogar no seu reduto, na tentativa de prosseguir a caminhada de vitória, ao passo que Scorpions procura o seu primeiro triunfo, após consentir um empate no jogo inaugural, no apadrinhamento do Belorizonte no Nacional da modalidade.

Também a contar para o mesmo grupo, B, a formação campeã de São Nicolau, o Belorizonte, faz a sua estreia absoluta no campeonato de Cabo Verde em casa, diante da Morabeza da Brava, única equipa derrotada na primeira jornada, precisamente ante o Foguetões.

Para a poule A, o Mindelense, um dos crónicos candidatos ao título, recebe no Municipal Adérito Sena, o Sal-Rei da Boa Vista, ao passo que a Académica do Porto Novo, finalista vencida da última temporada, acolhe a Académica da Praia.

Já para o Grupo C, o Barreirense, campeão da ilha do Maio, recebe a equipa do Vulcânico, da ilha do Fogo, enquanto na ilha do Sal, o Palmeira, faz a recepção, no Estádio Municipal Marcelo Leitão, aos campeões de Cabo Verde em título, do Sporting da Praia.

Calendário dos jogos da segunda jornada:

Grupo A: Mindelense x Sal-Rei, no Estádio Adérito Sena e Académica PN x Académica da Praia, no Estádio Porto Novo.

Grupo B: Belorizonte x Morabeza, no Estádio 13 de Janeiro “Di Deus”, Foguetões x Scorpions, no “João Serra”.

Grupo C: Barreirense x Vulcânicos, no Municipal do Maio e Palmeira x Sporting da Praia, no Estádio Marcelo Leitão.

SR/CP

Inforpress/fim