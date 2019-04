Futebol/Campeonato CV: Académicas da Praia e do Porto Novo empatam (1-1) e continuam sem vencer na prova

Cidade da Praia, 21 Abr (Inforpress) – As Académicas da Praia e do Porto Novo (Santo Antão) continuam sem vencer no campeonato nacional de futebol e, na tarde de hoje, no Estádio da Várzea, empataram a um golo.

No jogo pontuável para a terceira jornada do Grupo A, muito disputado no meio campo, a equipa negra da capital marcou o seu primeiro golo na competição, no final da primeira parte, pelo lateral direito Jacknick, que conclui, de primeira, um lançamento longo do boavistense Henry.

Na etapa complementar, depois de muitas ameaças, Fagui, que entrou na segunda parte, restabeleceu a igualdade para a Académica do Porto Novo, ao concluir, de cabeça, um cruzamento milimétrico do experiente extremo Denis, quando o jogo estava nos descontos.

Na classificação, o Mindelense lidera com cinco pontos, seguido da Académica do Porto Novo e Académica do Fogo (03) e Académica da Praia (02).

Na próxima jornada, a quarta, a Académica da Praia vai à ilha de Santo Antão defrontar a congénere de Porto Novo e, na outra partida, o Mindelense recebe, no Estádio Adérito Sena, a Académica do Fogo.

OM/AA

Inforpress/Fim