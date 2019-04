Futebol/Campeonato Cabo Verde: Académica do Fogo recebe Mindelense com “olhos postos na vitória”

Cidade da Praia, 21 Abr (Inforpress) – A Académica do Fogo recebe hoje, no Estádio 05 de Julho, o Mindelense em jogo da terceira jornada do Grupo A, do campeonato nacional de futebol, com os “olhos postos na vitória”.

Esta partida é muito importante para a formação foguense, uma vez que soma dois pontos e, em caso de vitória, ultrapassa os sanvicentinos, estes com quatro pontos na classificação.

Os campeões da ilha d do Fogo procuram a primeira vitória, depois de dois empates nas duas primeiras jornadas.

O Mindelense, por seu lado, em caso de triunfo chega aos sete pontos e consolida a liderança do chamado “grupo da morte.

No outro jogo deste poule, as Académicas da Praia e do Porto Novo defrontam-se, também hoje, num dos jogos mais esperados da terceira jornada do campeonato de Cabo Verde de futebol, edição 2018/19, em partida a ser disputada no Estádio da Várzea.

A Académica da Praia, campeã em título, recebe a congénere do Porto Novo, à procura do primeiro golo e primeira vitória na competição.

Os portonovenses, por seu lado, também estão a procura do primeiro triunfo, condimentos que apimentam ainda mais este clássico do futebol cabo-verdiano.

Resultados dos jogos de sábado:

Grupo B:

Santo Crucifico 0 x Académico 83 0.

Grupo C:

Celtic 0 X Onze Estrelas 0.

Oásis Atlântico 2 X Varandinha 2.

Golo Rody (5′) e Guesa (63′) – Zuky (15′) e (49′).

Jogos de hoje, 21 de Abril:

Grupo A

Académica da Praia x Académica Porto

Académica do Fogo x Mindelense

Grupo B

Sporting da Brava x Ultramarina.

