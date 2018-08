Futebol: Cabo Verde sobe um lugar no “ranking” da FIFA e fica no 64º posto

Cidade da Praia, 16 Ago (Inforpress) – A selecção cabo-verdina de futebol subiu um lugar no “ranking” da FIFA actualizado hoje e passa assim a ocupar o 64º posto com 1356 pontos, mantendo-se no “Top 10” da Confederação Africana de Futebol.

Nesta que é a primeira actualização do “ranking” da FIFA, após o Mundial da Rússia, a França (campeã do Mundo), salta para a liderança com (726 pontos), seguidos de Bélgica, Brasil, Croácia, Uruguai, Inglaterra, Portugal, Suíça, Espanha e Dinamarca (1580) no “Top 10”.

A nível africana, Tunísia e o Senegal são as selecções do continente melhor posicionadas no 24º posto, seguida do Gana (45º), Marrocos (46º), Camarões (47º), Nigéria (49º), Burquina Faso (52º), Mali (63º), Cabo Verde (64º) e Egipto (65º)

