Futebol/ Boa Vista: Sal-Rei empata a zero com o Sanjoanense e reparte a liderança com os Onze Estrelas

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpress) – A equipa da Sal-Rei desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do regional da Boa Vista, ao empatar sem golos com o Sanjoanense, em partida a contar para a sexta jornada, realizada hoje no Estádio Arsénio Ramos.

A equipa do Sal-Rei passa assim a repartir a liderança do campeonato com os Onze Estrelas, com 13 pontos cada, uma vez que neste sábado, 20, a formação de Bofareira bateu o Desportivo, por 2-1.

No outro jogo deste domingo, que fechou esta sexta jornada, o Africa Show e Académica empataram a uma bola.

Na classificação geral, Sal-Rei e Onze Estrelas lideram com 13 pontos, seguidos por Sanjoanense (10), Sporting (09), Académica (09), Juventude (07), Africa Show (07), e Desportivo (0).

Resultados dos jogos da sexta jornada:

Sábado, 20 Jan: Onze Estrela 2 x Desportivo 1; Juventude 0 x Sporting 2.

Domingo, 21 Jan: Sal-Rei 0 x Sanjoanense 0; Africa Show 1 x Académica 1.

Jogos da sétima jornada:

Sábado, 27 Jan: Juventude x Sal-Rei; Africa Show x Sanjoanense.

Domingo, 28 Jan: Académica x Desportivo; Onze Estrelas x Sporting.

OM/FP

Inforpress/Fim

