Futebol: Benfica (Portugal) e Misto de Sotavento empataram (2-2) em jogo inaugural do África Youth Cup Praia’2019

Cidade da Praia, 21 Abr (Inforpress) – A equipa de sub-16 do Sport Lisboa e Benfica (Portugal) e o Misto de Sotavento empataram a duas bolas, em jogo inaugural do África Youth Cup Praia’2019, disputado o Estádio Nacional, em Achada São Filipe.

Numa partida do Grupo A, marcada pela presença do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca e da primeira-dama, Lígia Fonseca, o Misto de Santiago abriu o activo aos 6 minutos num livre directo apontado por Ericksons Mendes.

A formação encarnada restabeleceu a igualdade no minuto seguinte, por intermédio de Campos, resultado feito ao intervalo, já que Campos desperdiçou, no minuto 23, uma grande penalidade.

Na segunda parte, a equipa portuguesa operou a reviravolta no jogo, na sequência de uma jogada de triangulação, que terminou com o golo de Pedro Santos, que aproveitou da melhor maneira uma defesa incompleta do guarda-redes Ronilson Barbosa.

Com o golo da vantagem, a equipa lisboeta tomou conta do jogo, pois passou a jogar no meio campo dos locais, fruto da melhor técnica e frescura física, mas o Misto de Sotavento chegaria ao empate no período de compensações (64 minutos, já que o jogo foi de 60 minutos regulamentares), através de uma grande penalidade convertida por Carlos Monteiro.

A anteceder o jogo inaugural, disputou-se uma partida amigável do futebol feminino, com a equipa do Atletas de Cristo a derrotar Delta por 2-0.

O torneio internacional jovem prossegue esta segunda-feira, na sua segunda jornada, com as seguintes partidas:

Dia 21 Campo Pensamento

Grupo A

16:00 – Pawas Academy (Nigéria) X Volcan Junior (Costa de Marfim)

Grupo B

Dia 21 – Estádio Tira Chapéu

15:00 – CV Barlavento X Bayel SA Starlete (Nigéria)

16:30 – Daraja (Costa de Marfim) x Deportivo FC (Costa de Marfim)

