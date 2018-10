Futebol: BCA vence LG Grupo (1-0) no jogo inaugural da primeira edição do “Leader Cup`2018”

Cidade da Praia, 21 Out (Inforpress) – A equipa do BCA venceu este sábado, no Estádio da Várzea, o Grupo LG, por 1-0, no jogo que inaugurou a primeira edição do torneio de “Leader Cup’2018”, referente à primeira jornada do grupo A.

Na tarde deste domingo, a contar para o grupo B, a Câmara Municipal da Praia joga com a Sita, enquanto que Polícia Nacional vai fazer frente à Embaixada dos EUA.

Na segunda-feira, 22, entram em campo as equipas do grupo C, com o Sol Atlântico a jogar com a Palácio do Governo, para logo a seguir o Banco Interatlântico defrontar a Cavibel.

Esta primeira jornada termina na terça-feira, 23, com os jogos do grupo D, com a Enapor a jogar com as Forças Armadas e Khym Negoce, empresa organizadora do evento, a defrontar o Caboplast.

Esta competição conta com a participação de 16 equipas das instituições públicas e privadas da Cidade da Praia, e é organizada pelo grupo empresarial Khym Negoce, com o objectivo de potencializar o futebol como um capital social e educativo.

A competição decorre de 20 de Outubro a 17 de Novembro, no Estádio da Várzea, a partir das 17:00, sendo que todos patrocínios conseguidos vão ser revertidos às Aldeias SOS e ao Instituto Cabo-verdiano de Crianças e Adolescentes (ICCA).

A prova conta com o patrocínio oficial da emblemática marca de “liderança mundial LG – LIFE´S GOOD”, com implantação em Cabo Verde e da Televisão Independente de Cabo Verde (TIVER), que vai ser a responsável pela divulgação e promoção da competição.

Constituição dos Grupos:

Grupo A: LG, BCA, Tecnicil, Telecom.

Grupo B: CMP, Sita, Policia Nacional, Embaixada dos EUA.

Grupo C: Sol Atlântico, Palácio de Governo, Banco Inter Atlântico, Cavibel.

Grupo D: Caboplast, Khym Negoce, BAC, Forças Armadas.

Jogos da primeira jornada:

20/10:

Grupo A: LG Group 0 – BCA 1

21/10

Grupo B: CMP – Sita, Polícia Nacional – Embaixada EUA,

22/10

Grupo C: Sol Atlântico – Palácio Governo, Banco Inter Atlântico – Cabibel

23/10

Grupo D: Enapor – Forças Armadas, Khym Negoce – Caboplast

OM/P

Inforpress/Fim