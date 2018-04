Fundação José Maria Neves assinala 1º aniversário promovendo debate sobre desafio do desenvolvimento sustentável

Cidade da Praia, 13 Abr (Inforpress) – A Fundação José Maria Neves para a Governança promove este sábado, 14, na Cidade da Praia, um debate sobre “Governação Electrónica e Desenvolvimento Sustentável” para assinalar o seu primeiro aniversário.

De acordo com uma nota da organização, a conferência que terá como preletor o engenheiro Jorge Lopes, tem como propósito central mostrar que o desafio do desenvolvimento sustentável – inscrito na Agenda 2030 e que representa um “forte” compromisso dos Chefes de Estado e de Governo dos Estados-Membros das Nações Unidas -, é fundamentalmente, um desafio de integração.

Neste sentido, pretende-se avaliar como e até que ponto o governo integrado e a governança colaborativa podem constituir-se como o principal e incontornável “Driver” (instrumento) para se alcançar os Objectios de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

“Dado os inúmeros desafios no sentido de mover os programas de governo electrónico de aspirações a resultados de desenvolvimento, pretende-se fazer um exercício no sentido de identificar as funções, os modelos e as tendências das instituições de e-governo responsáveis por traduzir a visão em realidade”, explicou a mesma fonte.

A conferência sobre “Governação Electrónica e Desenvolvimento Sustentável” que terá ainda como moderador o engenheiro Isaías Barreto, está aprazada para às 11:00 na sala de conferências do BAI Center, em Chã de Areia.

A Fundação José Maria Neves para a Governança, que tem como presidente e patrono o ex-primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, é uma instituição que tem como missão contribuir para o reforço das liberdades, da democracia, do Estado de Direito, da boa governança, bem como para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde e da África, com particular incidência nos pequenos Estados insulares.

A instituição promove actividades orientadas para o Estado, o Governo, a administração pública e a sociedade civil no âmbito do desenvolvimento de competências e trabalha, em particular, programas e projectos nos domínios das mudanças climáticas, conservação ambiental e desenvolvimento sustentável.

As actividades da Fundação consistem na investigação científica aplicada em vários domínios, na organização de colóquios, conferências e seminários sobre diferentes temas, no desenvolvimento de produtos e serviços que contribuam para a promoção da conservação ambiental, na educação ambiental e capacitação técnica na área de mudanças climáticas e seu impacto, entre outras.

DR/FP

Inforpress/Fim