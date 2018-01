Fundação Donana assinala Dia da Não Violência e da Cultura da Paz nas escolas

Cidade da Praia, 30 Jan (Inforpress) – A Fundação Donana assinala o Dia da Não Violência e da Cultura da Paz nas Escolas com apresentação do projecto criação de uma rede de escolas parceiras da Fundação Donana para a formação em educação para a cidadania.

O Dia da Não Violência e da Cultura da Paz é assinalado hoje, e foi a data que a fundação escolheu para fazer o lançamento do projecto no Liceu Domingos Ramos, na Cidade da Praia, num evento em que será proferida uma palestra pela professora Luísa Ribeiro, com vista, conforme a fundação, a “fomentar nos alunos uma Cultura de Paz e contra todo o tipo de violência”.

Segundo a Fundação Donana, o projecto da rede de escolas parceiras da Fundação Donana para a formação em educação para a cidadania, a ser apresentada pela sua presidente, Ana Maria Hopffer Almada, propõe criar uma rede de escolas parceiras da fundação, para a formação em Educação para a Cidadania.

De acordo com a mesma fonte, o referido projecto, ainda, propõe um programa de actividades a ser desenvolvido durante o ano lectivo e que contempla a comemoração de todas as datas ligadas à cidadania, entre as quais do Dia da Não Violência e da Cultura da Paz nas Escolas.

A palestra, também, está enquadrada no projecto, sendo que mais duas já estão agendadas para esta terça-feira, sendo uma na Escola Adventista do 7ª Dia do Palmarejo, pelas 10:00, e a outra no Liceu dos Órgãos, às 11:30.

O evento está marcado para às 15:00, no Salão Josina Machel do Liceu Domingos Ramos.

DR/AA

Inforpress/Fim