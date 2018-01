Fundação Amílcar Cabral lança 2ª edição de “Emergência da Poesia em Amílcar Cabral” do escritor Oswaldo Osório

Cidade da Praia, 21 Jan (Inforpress) – A Fundação Amílcar Cabral e o escritor Oswaldo Osório apresentam na sexta-feira, 26, a 2ª edição do livro “Emergência da Poesia em Amílcar Cabral”, na Cidade da Praia, no âmbito das comemorações do Dia dos Heróis Nacionais.

Segundo a organização, o lançamento do livro de 30 poemas de Amílcar Cabral que foram recolhidos e organizados por Oswaldo Osório, visa assinalar também o 45º aniversário do assassinato de Amílcar Cabral que aconteceu a 20 de Janeiro de 1973, e os 55 anos do início da luta armada para a libertação de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.

O lançamento da 2ª edição do livro “Emergência da Poesia em Amílcar Cabral” está marcada para às 17:00 na sede da Fundação Amílcar Cabral, no platô, seis dias após o Dia dos Heróis Nacionais, assinalado a 20 de Janeiro.

Várias actividades têm sido realizadas ao longo deste mês de Janeiro no âmbito das comemorações do Dia dos Heróis Nacionais, nomeadamente uma homenagem a 25 combatentes da liberdade da pátria com mais de 80 anos, por parte da Associação dos Combatentes da Liberdade da Pátria (ACOLP).

O movimento social “Korrenti de Ativista” promoveu, ainda na Cidade da Praia, a sexta edição da “Marcha Kabral” sob o lema “Kabral: Unifikador di Povu” (Cabral: unificador de povo) e a Presidência da República assinalou a VII Semana da República, de 13 a 20 de Janeiro, que teve como um dos pontos, uma conversa aberta sobre os Heróis Nacionais.

já em Santa Catarina os combatentes da liberdade da pátria residentes em Santiago Norte foram homenageados, em Mosteiros, na ilha do Fogo, foi realizado uma conferência e exposição sobre a vida e obra de Amílcar Cabral e exibição de um documentário cabralista, e na ilha do Sal foi promovida uma palestra sobre Amílcar Cabral e a Luta da Libertação Nacional.

