Forte dispositivo de segurança domina visita de delegação norte-coreana ao Sul

Seul, 22 Jan (Inforpress) – Um forte dispositivo de segurança está a dominar a visita de uma delegação norte-coreana à Coreia do Sul, destinada a preparar a participação do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno de PyeongChang, em Fevereiro.

Protegido por um forte contingente policial, o grupo de artistas norte-coreanos viajou hoje num comboio de alta velocidade desde Gangneung, uma cidade na costa nordeste da Coreia do Sul, que será uma das sedes dos Jogos, até Seul, informou a agência sul-coreana Yonhap.

A orquestra norte-coreana Samjiyon, com cerca de 140 membros, realizará concertos nas duas cidades durante os Jogos.

Hoje, a delegação de sete membros deverá visitar diferentes auditórios de Seul, capital sul-coreana, antes de regressar à Coreia do Norte.

O grupo é chefiado por Hyon Son-wol, a líder do grupo Moranbong – a banda norte-coreana mais popular e promovida pelo líder Kim Jong-un – e da orquestra Samjiyon, criada especificamente para os Jogos de Inverno, que arrancam a 09 de Fevereiro no condado sul-coreano de PyeongChang.

A visita atraiu muito a atenção de meios e cidadãos sul-coreanos, que se reuniram à volta do hotel de Gangneung onde a delegação ficou hospedada.

À saída do hotel, a imprensa questionou Hyon Son-wol – sobre quem existem rumores de ter sido namorada do líder norte-coreano – sobre o pequeno-almoço, mas a mulher manteve-se em silêncio, tal como tem feito durante toda a viagem, sempre que os jornalistas lhe fazem alguma pergunta.

Cerca de 200 activistas concentraram-se numa estação de comboio da capital e, à passagem da delegação, pegaram fogo a uma grande fotografia de Kim Jong-un, mas a polícia apagou as chamas com extintores.

O comboio em que viajou o grupo teve uma forte escolta, que impedia que alguém se aproximasse, e as persianas da carruagem onde seguiam Hyon e o resto dos representantes norte-coreanos permaneceram fechadas durante o trajecto.

A viagem desta comitiva de cidadãos norte-coreanos, a primeira ao Sul desde a chegada ao poder do Presidente, Moon Jae-in, em Maio passado, ocorre na sequência de acordos alcançados entre os dois países após reuniões de alto nível realizadas no início do mês.

Depois de dois anos sem encontros e com uma tensão crescente devido aos testes nucleares de Pyongyang, as duas Coreias, que tecnicamente se mantêm em guerra há mais de 65 anos, acordaram a participação do Norte nos Olímpicos e manter no futuro diálogos a nível militar para evitar problemas na fronteira.

Com base nestes acordos, uma delegação sul-coreana visitará a partir de terça-feira o Monte Kumgang, na Coreia do Norte, e a estação de esqui de Masikryong, onde está previsto que se realizem iniciativas culturais e treinos desportivos conjuntos.

Lusa

Gostar disto: Gosto Carregando...