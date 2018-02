Formandos do curso de administração desportiva animam actividades para cerca de 300 crianças e jovens de Ponta d’Água

Cidade da Praia, 03 Fev (Inforpress) – Cerca de 300 crianças e jovens do bairro de Ponta d’Água, na Cidade da Praia, participaram na manhã de hoje numa actividade multidesportiva organizada pelos formados do curso de administração desportiva promovida pelo Comité Olímpico Cabo-verdiano (COC).

O objectivo foi precisamente pôr em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação, que teve a duração de uma semana e que contou com um total de 18 formandos de todas as ilhas do país.

António Rodrigues, da ilha do Sal, considera que o grupo está muito bem preparado para replicar os conhecimentos adquiridos nas suas localidades, sobretudo a nível da promoção dos valores e princípios do olimpismo, que conforme frisou, estão baseados na convivência, no respeito, na amizade e na excelência.

“É exactamente isso que estamos a fazer hoje com estas crianças. Diz o ditado que é desde pequeno que se torce o pepino, então nós estamos a tentar passar-lhes esses valores, incentivar-lhes a cultivar esses valores e contribuir para uma sociedade cada vez melhor”, explicou o formando.

Segundo a coordenadora da formação, Ivete Rosa, o objectivo dessa formação, que teve como lema “por uma liderança através do desporto” foi o de impulsionar os jovens a serem promotores do desporto e do olimpismo.

Ao longo da semana vários assuntos foram apresentados e debatidos. Para além de aspectos relacionados com a gestão e administração desportiva, a formação versou sobre a com a ética no desporto, a relação entre desporto e o ambiente, a igualdade e equidade de género no desporto e o financiamento do desporto.

